Убили из-за кольца: в Минске 34-летнего мужчину зарезали через три дня после свадьбы

Новости Беларуси. 29-летний житель Пуховичского района обратил внимание на молодого человека в общественном транспорте. Точнее – на его обручальное кольцо.

На автобусной остановке в Заводском районе случайный попутчик предложил познакомиться и выпить за знакомство.

Александр Герасимов, официальный представитель УСК по г. Минску:

Новый знакомый отвел захмелевшего мужчину в безлюдное место и стал избивать руками, ногами и камнями, после чего не менее четырех раз удалил ножом в шею. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте. Злоумышленник завладел золотым обручальным кольцом убитого, которое у ближайшего магазина обменял на 2 бутылки пива, 150 тысяч рублей и 10 долларов США. В ходе проведения следственных действий обвиняемый дал признательные показания, сообщив, что во время поездки в автобусе, еще до знакомства с потерпевшим, заметил золотое кольцо на руке мужчины и решил им завладеть.

Правоохранители оперативно установили личность убийцы и провели задержание. Обвиняемый в содеянном признался.