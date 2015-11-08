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Убили из-за кольца: в Минске 34-летнего мужчину зарезали через три дня после свадьбы

08 ноября 2015 13:21
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Новости Беларуси. 29-летний житель Пуховичского района обратил внимание на молодого человека в общественном транспорте. Точнее – на его обручальное кольцо.

На автобусной остановке в Заводском районе случайный попутчик предложил познакомиться и выпить за знакомство. 

Александр Герасимов, официальный представитель УСК по г. Минску:
Новый знакомый отвел захмелевшего мужчину в безлюдное место и стал избивать руками, ногами и камнями, после чего не менее четырех раз удалил ножом в шею. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте. Злоумышленник завладел золотым обручальным кольцом убитого, которое у ближайшего магазина обменял на 2 бутылки пива, 150 тысяч рублей и 10 долларов США. В ходе проведения следственных действий обвиняемый дал признательные показания, сообщив, что во время поездки в автобусе, еще до знакомства с потерпевшим, заметил золотое кольцо на руке мужчины и решил им завладеть.

Правоохранители оперативно установили личность убийцы и провели задержание. Обвиняемый в содеянном признался.

Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.
 

# происшествия # Убийство # Александр Герасимов

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