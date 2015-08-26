16-летнюю беременную девушку похоронили заживо в Гондурасе

Новости Гондураса. Шокирующая история произошла в Гондурасе. Нэйси Перез очнулась в могиле спустя сутки после того, как потеряла сознание возле своего дома.
Девушку посчитали мертвой после того, как у нее остановилось сердце.
Услышав неподалеку от своего дома выстрелы, она потеряла сознание. Родные обнаружили ее с пеной у рта и без сознания. Семья Нейси решила, что она одержима. После этого священник попытался изгнать из нее бесов, в результате после обряда она перестала подавать признаки жизни.
Перез доставили в больницу, где, как пишет Daily Mail, врачи объявили ее мертвой. Нейси похоронили в свадебном платье, поскольку незадолго до этих событий она вышла замуж.
На следующий день после похорон ее муж Руди Гонзалес пришел к могиле.
Он услышал стук и приглушенные крики из гроба. Шокированный мужчина поднял тревогу.
Вместе с несколькими родственниками он вскрыл могилу, но было уже слишком поздно: находившаяся на третьем месяце беременности девушка была уже мертва. О том, что она действительно была похоронена заживо, свидетельствовали раны на руках.
Мария Эсперанза Гутиерез, мать Нейси Перис:
Я думаю, нет, я уверена, что виноваты врачи. Она была жива, понимаете, а они слишком быстро подписали свидетельство о смерти. Моя девочка была просто без сознания.
Мать заживо похороненной женщины собирается подать в суд на медиков.
Сами же врачи уже после второй констатации смерти признались, что действительно нашли причину роковой ошибки. Когда эксперт признал ее мертвой, Нейси потеряла сознание из-за сильного испуга, который и привел к временной остановке сердца.
Напомним, аналогичная история в прошлом году произошла в Греции. Из-за ошибки врача 45-летнюю мать двоих детей похоронили заживо.
Женщина проснулась в гробу под землей и кричала о помощи. Приглушенные вопли и стук услышали могильщики, работавшие неподалеку, и два человека, пришедшие на кладбище. Люди бросились раскапывать еще свежую могилу. К моменту, когда гроб выкопали и открыли, гречанка была уже мертва (читать далее здесь).