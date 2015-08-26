16-летнюю беременную девушку похоронили заживо в Гондурасе

Новости Гондураса. Шокирующая история произошла в Гондурасе. Нэйси Перез очнулась в могиле спустя сутки после того, как потеряла сознание возле своего дома.

Девушку посчитали мертвой после того, как у нее остановилось сердце.

Услышав неподалеку от своего дома выстрелы, она потеряла сознание. Родные обнаружили ее с пеной у рта и без сознания. Семья Нейси решила, что она одержима. После этого священник попытался изгнать из нее бесов, в результате после обряда она перестала подавать признаки жизни.

Перез доставили в больницу, где, как пишет Daily Mail, врачи объявили ее мертвой. Нейси похоронили в свадебном платье, поскольку незадолго до этих событий она вышла замуж.

На следующий день после похорон ее муж Руди Гонзалес пришел к могиле.

Он услышал стук и приглушенные крики из гроба. Шокированный мужчина поднял тревогу.