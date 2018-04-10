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В Копыльском районе горел деревянный дом: к пожару могло привести неправильное использование печного оборудования

10 апреля 2018 14:36
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Новости Беларуси. 9 апреля в деревне Преснаки Копыльского района горел деревянный дом, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Копыльском районе горел деревянный дом: к пожару могло привести неправильное использование печного оборудования-1

К счастью, никто не пострадал. Хозяин смог самостоятельно выйти из здания. Но через некоторое время помощь медиков ему все-таки понадобилось: мужчина отравился.

По одной из версий, причиной пожара стало нарушение правил эксплуатации печного оборудования. Огнем уничтожена кровля, повреждены стены и имущество.

# происшествия # Фотофакт # Пожар в Минской области

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