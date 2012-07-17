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У жителя Пружан изъято 20 единиц огнестрельного оружия

17 июля 2012 06:24
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Новости Беларуси. 20 единиц огнестрельного оружия времён Великой Отечественной  оказались у жителя Пружан. Выяснилось, что мужчина вёл незаконные раскопки.  При этом «чёрный» копатель использовал металлодетектор. Добровольная сдача оружия и боеприпасов позволила ему избежать уголовной ответственности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Михаил Шарковский начальник пресс-группы Управления КГБ Республики Беларусь по Брестской области:
Прибывшим к нему оперативникам он добровольно выдал пулемёт Дегтярева, пулемет MG 34, пистолеты ТТ, Береста, Вальтер и другие средства поражения. Изъятые средства поражения будут направлены для судебно-криминалистической экспертизы в экспертный центр МВД Республики Беларусь.

# Оружие и боеприпасы # Криминал

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