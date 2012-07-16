Собутыльники в Гродненской области пытали друга утюгом за пролитую на пол водку

Новости Беларуси. В одной из деревень Кореличского района попойка друзей закончилась истязанием.

Александр Голушко, 1-й заместитель начальника Кореличского РОВД, подполковник милиции:

В гараже друзья пили, пока один из собутыльников не зацепился за стол., с которого все, упало на пол, спиртное разлилось. Товарищи пришли в ярость и связали руки и ноги мужчины скотчем. Взяв с полки утюг, подозреваемые нагрели его и стали прикладывать этот предмет к наиболее чувствительным частям тела жертвы, в том числе к ягодицам.

После окончания воспитательного процесса нападавшие проспали в гараже около часа. Потерпевший все это время лежал на полу. Вскоре его развязали, и все пошли по домам.

Ближе к утру из-за ожогов у мужчины поднялась температура, и его сестра вызвала скорую помощь. В больнице пострадавший неохотно поведал о том, что произошло накануне. Из медучреждения сообщение поступило в милицию, сообщает ctv.by.

У потерпевшего зафиксированы легкие телесные повреждения, повлекшие кратковременное расстройство здоровья. Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 154 УК РБ «Истязание».