У жителя Гродненской области изъят оптический прицел, глушитель, взрывчатка, патроны, сам он исчез

Новости Беларуси. Сотрудники уголовного розыска Гродненской областной милиции и Лидского РОВД обнаружили в гараже одного из жителей города Лиды (Гродненская область) около тысячи различных наименований боеприпасов и оружия: патроны, пули, гильзы, взрывчатка военного назначения, артиллерийские снаряды, запалы для гранат, взрыватели, порох, обрез винтовки с глушителем, различные конструкционные элементы боевого огнестрельного оружия, ствол с глушителем и оптическим прицелом, взрывчатка и патроны, а также поддельные документы. Оружие боевое, готовое к применению, сообщает ctv.by.

Владелец, местный неработающий житель, «вовремя» исчез: скорее всего, он находится за пределами Беларуси. По словам оперативников, он имеет судимости за незаконное пересечение границы и подделку документов и обладает хорошими связями в странах Евросоюза — Литве, Польше и Германии. Со ссылкой на родственников сообщается, что у мужчины с детства была тяга к оружию, его переделке, конструированию, сборке.



