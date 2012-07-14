Сын Сталлоне умер в США за день до своей свадьбы в пятницу 13-го

Новости США. Американский режиссёр и сценарист Сэйдж Сталлоне, сын актёра Сильвестра Сталлоне, обнаружен мёртвым в своей квартире в Лос-Анджелесе в пятницу, 13 июля. 36-летний Сэйдж Сталлоне всего один день не дожил до собственной свадьбы, сообщает ctv.by со ссылкой на Reuters.

Дурное предчувствие у друзей режиссёра было ещё накануне. Всегда жизнерадостный и общительный Сейдж Сталлоне сутки не отвечал на телефонные звонки, не объявлялся в социальных сетях. О смерти сообщила приходящая домработница, которая обнаружила тело Сталлоне в его собственном доме на Малхолланд драйв, в пригороде Лос-Анджелеса.

Смерть Сейджа Сталлоне выглядит крайне загадочно. Он был молод, в мае ему исполнилось 36, склонности к депрессиям не было. С работой тоже всё в порядке: актёр, успешный продюсер, продвигающий на рынке старые фильмы 1980-1990 годов. Актёрский дебют Сейджа состоялся в 1990 году в пятой части знаменитой саги Сталлоне-старшего «Рокки». Затем Сэйдж снялся с отцом в фильме «Дневной свет» в 1996 году.

Сэйдж Сталлоне был старшим из двух сыновей Сильвестра Сталлоне от первого брака с американской актрисой Сашей Зак. Сталлоне и Зак прожили вместе 10 лет и развелись в 1985 году.

Адвокат, работавший с Сэйджом более 15 лет, сообщил, что сыну знаменитого голливудского актера Сильвестра Сталлоне в последний год поступало масса перспективных предложений по работе. Сталлоне-младший любил и чтил отца, однако добивался всего сам, не прибегая к помощи своего знаменитого родителя. По некоторым сведениям, в последнее время молодой режиссёр столкнулся с финансовыми трудностями, которые пытался решить без содействия богатого отца.

Джордж Браунштейн, адвокат:

Это трагедия. Он собирался жениться. Он был молодым, талантливым и преуспевающим кинематографистом и прекрасным человеком. Он был полным жизни режиссером, которого ждало прекрасное будущее. Вероятно, это был несчастный случай.

Побочный эффект от приёма лекарств мог вызвать сердечный приступ. Известно, что вскрытие будет в ближайшие дни, также назначена токсикологическая и ряд других экспертиз, которые и должны пролить свет на загадочные обстоятельства смерти сына голливудской звезды. Однако результаты токсикологической экспертизы будут известны через несколько недель.

Эд Уинтер, помощник главного коронера округа Лос-Анджелес:

В квартире были найдены пузырьки с лекарствами, но неясно, какие в них были препараты, и могли ли они иметь отношение к смерти Сэйджа Сталлоне. Расследование только началось и ещё рано делать какие-либо выводы.

Известие о смерти сына застало Сильвестра Сталлоне в Сан-Диего на презентации его нового фильма «Неудержимые-2». Сильвестр сегодня с журналистами не общается. Больше перед камерами он не появлялся. По словам представителя актёра, Сильвестр опустошен горем. В версию о передозировке наркотиками семья не верит.

Мишель Бега, пресс-агент Сильвестра Сталлоне:

Сильвестр Сталлоне опустошен и потрясен неожиданной потерей сына.