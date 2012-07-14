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Российский футболист утонул в Волге

14 июля 2012 19:28
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Новости России. Трагедия с 15-летним спортсменом произошла в Тракторозаводском районе Волгограда. Погибший мальчик был футболистом юниорской команды из Дагестана, приехавшей в Волгоград на Всероссийские соревнования «Кожаный мяч», сообщает ctv.by со ссылкой на «АиФ-Волгодрад».

Подростки сборной команды убежали на пляж без разрешения тренера. На берегу Волги в Тракторозаводском районе установлены аттракционы, которые работают не совсем официально. Скатываясь с горок, отдыхающие попадают в воду на глубину порядка 2,5 метров, что противоречит правилам безопасности.  Мальчик не умел плавать и, оказавшись под водой, захлебнулся.

Обстоятельства несчастного случая выясняются.

# происшествия

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