Российский футболист утонул в Волге

Новости России. Трагедия с 15-летним спортсменом произошла в Тракторозаводском районе Волгограда. Погибший мальчик был футболистом юниорской команды из Дагестана, приехавшей в Волгоград на Всероссийские соревнования «Кожаный мяч», сообщает ctv.by со ссылкой на «АиФ-Волгодрад».

Подростки сборной команды убежали на пляж без разрешения тренера. На берегу Волги в Тракторозаводском районе установлены аттракционы, которые работают не совсем официально. Скатываясь с горок, отдыхающие попадают в воду на глубину порядка 2,5 метров, что противоречит правилам безопасности. Мальчик не умел плавать и, оказавшись под водой, захлебнулся.

Обстоятельства несчастного случая выясняются.