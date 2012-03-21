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У здания посольства Индонезии в Париже прогремел взрыв

21 марта 2012 09:57
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По предварительным данным, сработала самодельная бомба. Взрывной волной выбило стекла у близлежащих домов. Обошлось без пострадавших.

По словам очевидцев, подозрительный сверток у ворот диппредставительства оставили трое неизвестных. Сейчас ведется их поиск.

Взрыв рядом с посольством Индонезии произошел на фоне максимально высокого, алого, уровня террористической угрозы. Его объявили во Франции впервые за всю историю страны после нападения на еврейскую школу в Тулузе.

Трагедия произошла в понедельник. Убийца на черном скутере расстрелял троих детей и преподавателя. Этому же преступнику приписывают убийства французских военных на минувшей неделе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Тулузе идет спецоперация по захвату подозреваемых в этих преступлениях. Одного уже удалось арестовать. Полиция полагает, что они могут быть связаны с Аль-Каидой.

# происшествия # Теракт

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