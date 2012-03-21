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Латвия вслед за Беларусью начала борьбу с «МММ»

21 марта 2012 07:17
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Новости Латвии. Мэр Риги Нил Ушаков в своем микроблоге пообещал, что рекламы Сергея Мавроди в Риге не будет. В столице было всего несколько плакатов на автобусных остановках и многоквартирных домах, но в ближайшее время их уберут.

При этом в латвийском законодательстве нет пункта, который запрещал бы рекламу финансовой пирамиды.

В Минске КГБ в минувшие выходные задержал сотрудников центрального офиса организации с целью установления их причастности к «преступным финансовым схемам», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Криминал

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