Латвия вслед за Беларусью начала борьбу с «МММ»

Новости Латвии. Мэр Риги Нил Ушаков в своем микроблоге пообещал, что рекламы Сергея Мавроди в Риге не будет. В столице было всего несколько плакатов на автобусных остановках и многоквартирных домах, но в ближайшее время их уберут.

При этом в латвийском законодательстве нет пункта, который запрещал бы рекламу финансовой пирамиды.

В Минске КГБ в минувшие выходные задержал сотрудников центрального офиса организации с целью установления их причастности к «преступным финансовым схемам», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.