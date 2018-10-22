В Каменецком районе при столкновении BMW и Alfa Romeo один человек погиб, ещё четыре – госпитализированы

По информации ГАИ УВД Брестского облисполкома, 34-летний брестчанин на BMW 530i ехал по трассе Р-85. На 131 км водитель пошёл на обгон и врезался в двигавшийся по встречке Alfa Romeo, которым управлял 22-летний житель Бреста.

Новости Беларуси. 20 октября около девяти вечера в Каменецком районе столкнулись две иномарки.

В аварии погибла на месте 54-летняя пассажирка BMW. Госпитализированы водитель BMW, 56-летняя и 61-летний пассажиры того же автомобиля. Также в медучреждение доставлена 21-летняя пассажирка Alfa Romeo.

Отмечается, что все пассажиры были пристёгнуты ремнями безопасности. О том, были ли пристёгнуты водители, не сообщается.

По факту происшествия проводится проверка.

Осенью 2018 года в Воложинском районе маршрутка наехала на бетонное ограждение.