На белорусско-литовских пунктах пропуска в очереди около 1000 грузовиков. Комментарий Гродненской региональной таможни

Новости Беларуси. Транспортный коллапс на белорусско-литовских пунктах пропуска. В очереди стоят около тысячи грузовиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Самая сложная ситуация в пункте пропуска «Каменный Лог» – там въезда в Литву ожидают более 350 машин.

Специалисты называют одной из причин, что в Литву нет ограничения по ввозу топлива в баке грузовика. Это позволяет экономить не только водителю, но и компании-перевозчику. К тому же, заторы могут быть связаны с неритмичной работой персонала сопредельной страны.

Иван Телешинский, первый заместитель начальника Гродненской региональной таможни:

Основная причина, которая на сегодняшний день складывается по литовскому направлению, это недостаточное количество транспортных средств, которые принимаются сопредельной стороной. Только ритмичная работа всех служб на границе позволит обеспечить отсутствие таких пиковых очередей.

На сегодняшний день на утро мы можем говорить следующее: порядка 25 % тех транспортных средств, которые ожидают въезд в сопредельное государство, таможенной службой Республики Беларусь оформлены и ждут заезда на сопредельную территорию.

По статистике, именно в октябре возрастает поток грузов в Евросоюз, что связано с приближающимися новогодними праздниками. Белорусские таможенники работают в усиленном режиме и рекомендуют для поездок выбирать белорусско-польские пункты пропуска.