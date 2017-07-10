Бросили в костер аэрозольный баллончик: трое детей госпитализированы после взрыва в Барановичах

Новости Беларуси. Несчастный случай в Барановичах произошел в минувшие выходные. Четверо школьников – самому младшему 10 лет – разожгли костер на территории недостроенного магазина. Как рассказали в Следственном комитете, «когда пламя начало затухать, для поддержания огня, они использовали найденный аэрозольный баллончик».