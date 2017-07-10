Бросили в костер аэрозольный баллончик: трое детей госпитализированы после взрыва в Барановичах

Новости Беларуси. Несчастный случай в Барановичах произошел в минувшие выходные. Четверо школьников – самому младшему 10 лет – разожгли костер на территории недостроенного магазина. Как рассказали в Следственном комитете, «когда пламя начало затухать, для поддержания огня, они использовали найденный аэрозольный баллончик».
С ожогами троих ребят доставили в больницу.
Юлия Гончарова, официальный представитель Следственного комитета Республики Беларусь:
В результате впрыска содержимого баллончика в костер трое ребят получили термические ожоги, с которыми были доставлены в учреждение здравоохранения. Барановичским межрайонным отделом Следственного комитета Республики Беларусь начато проведение проверки по факту травмирования троих детей.
Правоохранители напоминают: в период летних каникул возрастает количество происшествий и несчастных случаев с участием детей.