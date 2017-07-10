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Бросили в костер аэрозольный баллончик: трое детей госпитализированы после взрыва в Барановичах

10 июля 2017 17:51
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Новости Беларуси. Несчастный случай в Барановичах произошел в минувшие выходные. Четверо школьников – самому младшему 10 лет – разожгли костер на территории недостроенного магазина. Как рассказали в Следственном комитете, «когда пламя начало затухать, для поддержания огня, они использовали найденный аэрозольный баллончик». 

Бросили в костер аэрозольный баллончик: трое детей госпитализированы после взрыва в Барановичах -1

С ожогами троих ребят доставили в больницу.

Юлия Гончарова, официальный представитель Следственного комитета Республики Беларусь:
В результате впрыска содержимого баллончика в костер трое ребят получили термические ожоги, с которыми были доставлены в учреждение здравоохранения. Барановичским межрайонным отделом Следственного комитета Республики Беларусь начато проведение проверки по факту травмирования троих детей.

Правоохранители напоминают: в период летних каникул возрастает количество происшествий и несчастных случаев с участием детей.

# происшествия # Фотофакт # Несчастный случай # Юлия Гончарова

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