Туристы бросили в тайге товарища, натершего ноги

Новости России. Вадим Классен потерялся в глухом лесу во время похода в Белорецком районе Башкирии.

Спасатели шестые сутки ищут 27-летнего туриста, пропавшего во время похода в тайге в Белорецком районе Башкирии. По словам участников группы, в пути он сильно натер ноги. Мужчина не успевал за группой, поэтому товарищи оставили ему продукты и ушли.

Приятели посоветовали Вадиму завершить путь в одиночку, отправившись короткой дорогой – следуя за солнцем.

Товарищи (в комментарии LifeNews):

Когда он терялся, мы его аукали. Мы предложили ему не идти с нами, а пойти коротким путем, по солнцу. Он сказал, что сам разберется. Мы продолжали идти впятером, но в один из моментов Вадим перестал откликаться. Мы присели передохнуть, стали его звать. Подождали его и пошли дальше.



Поиски продолжаются, но пока они не дали результатов.



По данным телерадиокомпании «Башкортостан», в группе из пяти человек были жители Уфы, Сибая и Магнитогорска. По словам попутчиков пропавшего, с собой у него были теплые вещи, спальник и спички.

У замначальника зонального спасательно-поискового отряда Белорецка на этот счет другое мнение.

Алексей Юрков, заместитель начальника зонального спасательно-поискового отряда Белорецка:

Они его просто оставили посреди леса, без средств навигации и фактически без еды.



Родные Вадима Классена не теряют надежды, они верят, что их Вадим жив.

Напомним, в прошлом году только на восьмые сутки удалось найти пропавшего в Лунинецком районе пенсионера, который поехал в лес за грибами и заблудился. Как оказалось, все это время пенсионер питался яблоками, ягодами и щавелем, ночевал он в лесу и на заброшенных хуторах. Василий Ногач о том, как неделю выживал в глухом белорусском лесу – подробности в сюжете.