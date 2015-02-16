«Трясется, весь дрожит: «Cкорую, скорую»! Ошпарило кипятком!» Взрыв в школьной котельной в Логойском районе унес жизнь 24-летнего парня

Новости Беларуси. ЧП в Логойском районе. Накануне в поселке Октябрь взорвалась школьная котельная. Предварительная версия – неправильная эксплуатация печей. В результате трагедии погиб местный житель — 24-летний парень. Возбуждено уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности». Задержаны двое подозреваемых — работники котельной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По словам местных жителей, взрыв был настолько сильным, что его было слышно по всей округе. Те, кто находился рядом с местом происшествия, видели, как из котельной пошел дым. Очевидцы и вызвали спасателей, которые прибыли сюда буквально через 10 минут.

По предварительной версии, в котельной в день ЧП находились несколько человек. Однако по стечению обстоятельств в момент аварии в здании остался только 24-летний парень. Мужчина – погиб. Взрывная волна попала ему прямо в грудную клетку. Врачи констатировали - смерть была мгновенной.

Ангелина Хохлова, житель поселка Октябрь:

Стук в окно. Прибежал Славка. Трясется, весь дрожит: «скорую, скорую»! Ошпарило кипятком! Сашку Дагиля!

Прибывшие на место врачи констатировали: смерть была мгновенной. Позже стало известно: погибший работником котельной не был. А значит в служебное помещение его впустил кто-то из сотрудников, тем самым нарушив элементарную технику безопасности.

Виктор Лойчиц, директор РУП «Логойское коммунальное хозяйство»:

В 8-9 утра, когда один оператор должен был сдавать смену другому оператору – появилось постороннее лицо, местный житель, который не работал у нас. И в процессе его нахождения на котельной – произошел взрыв.

Разбитые стекла и сорванные с петель двери. Спасатели уверяют: последствия от аварии могли быть куда серьезнее – недалеко школа. От взрывной волны стены здания могли просто напросто рухнуть.

Сейчас работа котельной возобновлена.

Дмитрий Борщевский, заместитель начальника Минского областного управления МЧС Республики Беларусь:

Было организовано поддержание минимально необходимого температурного режима в Октябрьской средней школе, температура была 16-18 градусов. Подключается временная мобильная котельная.

По подозрению в причастности к взрыву задержаны двое мужчин. Оба в момент ЧП находились на территории котельной.

Татьяна Белоног, официальный представитель управления Следственного комитета Республики Беларусь по Минской области:

В настоящее время с ними работают следователи, устанавливают обстоятельства произошедшего, а также причины и условия, способствовавшие произошедшему. По данному факту Логойским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 144 Уголовного Кодекса Республики Беларусь. Это причинение смерти по неосторожности.

Сейчас следователи выясняют все причины произошедшего. По предварительной версии, авария произошла из-за неправильной эксплуатации оборудования. Однако уже на этот момент известно, что жертв могло быть больше. В будние дни на котельной работают сразу несколько человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.