Десятки обесточенных населённых пунктов, поваленные деревья: разрушительные последствия грозы в Беларуси

Работы продолжались на протяжении нескольких часов. К полудню обесточенными оставались всего 11 населенных пунктов, а также молочно-товарная ферма в Кобринском районе. Больше всех пострадал Пружанский район: так же, как в Бресте и в Барановичах, там выпала примерно декадная норма осадков. Основной же причиной отключений стали поваленные шквалистым ветром деревья. Они и приводили к обрывам проводов на линиях.

Новости Беларуси. Электроснабжение в Брестской области после ночной непогоды практически восстановлено. Неполадки устраняли около 20 аварийных бригад, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Лукьянович, начальник центральной диспетчерской службы РУП «Брестэнерго»:

В ночь с 19 на 20 августа были сложные погодные условия по Брестской области. Наблюдались грозы, ливни, ветер с порывами до 20 м/с (шквалистые, может, и большей скорости были). В результате у нас нарушалось электроснабжение потребителей по Брестской области: 119 населенных пунктов, 61 ферма. Это была основная причина. Плюс от грозы также наблюдались повреждения элементов на линии нашей. Это приводило к отключениям.

Надо понимать, что уборка упавших деревьев, завалов требует длительного времени.

Последствия непогоды устраняют и в других регионах страны. В Глубоком Витебской области всю ночь бушевал сильный ветер. В результате – сорванные крыши, поваленные деревья, сломанные заборы. Пострадал даже городской стадион.