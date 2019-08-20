Прямой эфир

Десятки обесточенных населённых пунктов, поваленные деревья: разрушительные последствия грозы в Беларуси

20 августа 2019 11:40
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Электроснабжение в Брестской области после ночной непогоды практически восстановлено. Неполадки устраняли около 20 аварийных бригад, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Работы продолжались на протяжении нескольких часов. К полудню обесточенными оставались всего 11 населенных пунктов, а также молочно-товарная ферма в Кобринском районе. Больше всех пострадал Пружанский район: так же, как в Бресте и в Барановичах, там выпала примерно декадная норма осадков. Основной же причиной отключений стали поваленные шквалистым ветром деревья. Они и приводили к обрывам проводов на линиях.

По Беларуси прошёлся мощный грозовой фронт: в Бресте затопило улицы, а в Зельве выпал град

Десятки обесточенных населённых пунктов, поваленные деревья: разрушительные последствия грозы в Беларуси-1

Десятки обесточенных населённых пунктов, поваленные деревья: разрушительные последствия грозы в Беларуси-3


 

Сергей Лукьянович, начальник центральной диспетчерской службы РУП «Брестэнерго»:
В ночь с 19 на 20 августа были сложные погодные условия по Брестской области. Наблюдались грозы, ливни, ветер с порывами до 20 м/с (шквалистые, может, и большей скорости были). В результате у нас нарушалось электроснабжение потребителей по Брестской области: 119 населенных пунктов, 61 ферма. Это была основная причина. Плюс от грозы также наблюдались повреждения элементов на линии нашей. Это приводило к отключениям.

Надо понимать, что уборка упавших деревьев, завалов требует длительного времени.

Последствия непогоды устраняют и в других регионах страны. В Глубоком Витебской области всю ночь бушевал сильный ветер. В результате – сорванные крыши, поваленные деревья, сломанные заборы. Пострадал даже городской стадион.

Десятки обесточенных населённых пунктов, поваленные деревья: разрушительные последствия грозы в Беларуси-6

Десятки обесточенных населённых пунктов, поваленные деревья: разрушительные последствия грозы в Беларуси-8

Десятки обесточенных населённых пунктов, поваленные деревья: разрушительные последствия грозы в Беларуси-10

А в поселке Зельва в Гродненской области выпал град размером с перепелиное яйцо. Отдельные градины достигали в диаметре 3,5 сантиметра.

Десятки обесточенных населённых пунктов, поваленные деревья: разрушительные последствия грозы в Беларуси-13

Десятки обесточенных населённых пунктов, поваленные деревья: разрушительные последствия грозы в Беларуси-15

Напомним, оранжевый уровень опасности действует 20 августа в Беларуси. В отдельных районах синоптики предупреждают о шквалистом усилении ветра до 20 м/с. 

# Погода в Беларуси # происшествия # Сергей Лукьянович # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
На пожаре в Сморгонском районе погиб 59-летний мужчина
20 августа 2019 10:45

На пожаре в Сморгонском районе погиб 59-летний мужчина

На трассе в Толочинском районе Land Rover насмерть сбил пешехода
20 августа 2019 09:53

На трассе в Толочинском районе Land Rover насмерть сбил пешехода

В Столинском районе столкнулись трактор и автомобиль ГАИ
20 августа 2019 09:39

В Столинском районе столкнулись трактор и автомобиль ГАИ