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Троих наркосбытчиков задержали в Минске с крупной партией гашиша

12 августа 2022 06:20
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Новости Беларуси. Троих наркосбытчиков задержали в Минске сотрудники милиции. Для перевозки и фасовки психотропа один из торговцев использовал автомобиль отца, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Троих наркосбытчиков задержали в Минске с крупной партией гашиша-1

Мужчины работали курьерами около трех недель: забирали из тайника крупную партию наркотиков, после чего фасовали на закладки и оставляли их в тайниках на территории столицы. Но их карьера оказалась недолгой.

Троих наркосбытчиков задержали в Минске с крупной партией гашиша-4

Татьяна Обозная, старший инспектор отдела информации и общественных связей:
Фигуранты были задержаны с поличным, когда в Смолевичском районе получали очередную партию – около 170 граммов гашиша. Также у задержанных изъяты: разовая доза амфетамина, электронные весы, изолента, пакеты с зип-замком.

Троих наркосбытчиков задержали в Минске с крупной партией гашиша-7

Следователи дали правовую оценку действиям задержанных и возбудили уголовное дело за незаконный оборот наркотиков.

# Наркотики # происшествия # Татьяна Обозная # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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