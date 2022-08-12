Троих наркосбытчиков задержали в Минске с крупной партией гашиша

Новости Беларуси. Троих наркосбытчиков задержали в Минске сотрудники милиции. Для перевозки и фасовки психотропа один из торговцев использовал автомобиль отца, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мужчины работали курьерами около трех недель: забирали из тайника крупную партию наркотиков, после чего фасовали на закладки и оставляли их в тайниках на территории столицы. Но их карьера оказалась недолгой.

Татьяна Обозная, старший инспектор отдела информации и общественных связей:

Фигуранты были задержаны с поличным, когда в Смолевичском районе получали очередную партию – около 170 граммов гашиша. Также у задержанных изъяты: разовая доза амфетамина, электронные весы, изолента, пакеты с зип-замком.