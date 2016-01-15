Экс-директор Бобруйского мясокомбината обвиняется в нанесении ущерба предприятию на Вr33 млрд

Новости Беларуси. Ущерб на Вr33 млрд. Именно такой урон, по версии следствия, причинил предприятию бывший директор Бобруйского мясокомбината. Об этом сообщили в УСК по Могилевской области. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.424 и ч.3 ст.426 (злоупотребление и превышение служебных полномочий) Уголовного кодекса Республики Беларусь.

По данным следствия, с сентября 2009 года по октябрь 2014 года, он, являясь должностным лицом, возглавляющим дирекцию ОАО «Бобруйский мясокомбинат», из корыстной заинтересованности, организовал заключение контрактов с российскими фирмами на условиях оплаты с отсрочкой.

Тем самым причинил ОАО «Бобруйский мясокомбинат» ущерб в размере 33 млрд. рублей. Кроме этого обвиняемый

незаконно использовал труд подчиненных для выполнения строительно-ремонтных работ на земельном участке, находящемся у него в пользовании.

На имущество обвиняемого в сумме более 500 миллионов рублей наложен арест. Материалы уголовного дела в объеме 40 томов переданы в прокуратуру Могилевской области для направления в суд.

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