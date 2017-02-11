Три машины сгорели утром 11 февраля на улице Дунина-Мартинкевича в Минске

Новости Беларуси. Происшествия в Минске: на парковке около жилого дома по улице Дунина-Марцинкевича сгорели сразу три стоявших рядом друг с другом автомобиля. Вызов на пульт дежурной части поступил около 7 часов утра.

К тому моменту, когда прибыли пожарные, легковушки были полностью объяты огнем.

Сотрудники МЧС справились с пламенем за несколько минут, но спасти технику всё равно не удалось. О возгорании сообщили поздно, когда огонь уже успел разгореться. Сейчас устанавливаются причины происшествия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.