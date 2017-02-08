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Угнали, сдали на металлолом в России и вернули на родину: приключения трактора «Беларус»

08 февраля 2017 20:48
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Новости Беларуси. Почти детективная история с криминальным оттенком. В Чечерском районе работник одного из лесозаготовительных хозяйств сдал исправный трактор на металлолом в Россию. Но, как выяснилось, бдительный покупатель решил со сделкой не торопиться и сообщил обо всем чечерским милиционерам.

И вот 8 февраля трактор «Беларус» вновь на родине.

С участниками трансграничного детектива пообщались в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Добриян, СТВ:
Этот старенький МТЗ-80 многое повидал на своем веку. Но то, что с ним произошло за последние несколько суток, иначе как детективной историей не назовешь. Его похитили, угнали на территорию сопредельного государства, пытались продать за бесценок и даже могли разрезать на металлолом. Но все закончилось благополучно, он снова вернулся на Родину.

Трактор «Беларус» принадлежит частной лесозаготовительной фирме. Не обнаружив технику на рабочем месте, хозяин обратился в милицию.

Виталий Ковганов, заместитель начальника отдела внутренних дел Чечерского райисполкома:
От жителя российской деревни Фошное Российской Федерации (работника станции приема металла), поступила информация, что неизвестный пригнал на станцию трактор на белорусских номерах. Совместно с российскими правоохранителями провели проверку и раскрыли преступление. Похищенное имущество обнаружено.

Ключевую роль в этой истории сыграл работник российского пункта заготовки металла.

Когда среди ночи крепко выпившие мужчины предложили ему принять в утиль почти даром исправную технику, он понял, что спешить с этой сделкой не стоит.

Иван Геврасев, работник пункта приема металлолома (Россия):
Видно, что рабочий трактор, решил не резать. Было нечисто. Они были пьяные и говорили, что документы есть. Реальная цена этого трактора с документами – тысяч 250 российскими деньгами, а они сдали его на металлолом за 35 тысяч.

Иван говорит, что за час от трактора не осталось бы и следа: с автогеном он работает не первый год. Но за наживой любой ценой парень не погнался и, не дождавшись документов на технику, сообщил в милицию.

Оказалось, трактор похитил наемный работник фирмы.

Сразу после задержания он пояснял, что таким образом хотел восстановить справедливость и получить кровно заработанные. Мысль об экспроприации трактора ему подсказали товарищи во время очередного застолья. Протрезвев, понимает, что рассчитаться придется сполна и в одиночку.

Подозреваемый:
Комментарии давать не буду, это никому не интересно. Нашел себе приключения…

Трактор вернулся на Родину с минимальными потерями. Требует незначительного ремонта и замены шин.

Горе-предприниматель под подпиской о невыезде, ждет окончания следствия.

# происшествия # Кража # Александр Добриян # Виталий Ковганов # Иван Геврасев

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