В Пуховичском районе произошел взрыв в частном доме: сгорел автомобиль

Новости Беларуси. В Пуховичском районе спасателям поступил вызов о взрыве в подвале частного жилого дома в поселке Дружный. Происшествие случилось в гараже, где в тот момент находился 56-летний отец хозяйки. Его дочь вместе с 12-летней внучкой тоже были в доме.

К счастью, никто из них не пострадал. А вот коттедж значительно поврежден. Пожар, возникший после взрыва, уничтожил и автомобиль, который находился в гараже.

Специалисты следы взрывчатых веществ не обнаружили. Что стало причиной происшествия, пока неизвестно, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.