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В Пуховичском районе произошел взрыв в частном доме: сгорел автомобиль

10 февраля 2017 14:35
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Новости Беларуси. В Пуховичском районе спасателям поступил вызов о взрыве в подвале частного жилого дома в поселке Дружный. Происшествие случилось в гараже, где в тот момент находился 56-летний отец хозяйки. Его дочь вместе с 12-летней внучкой тоже были в доме.

К счастью, никто из них не пострадал. А вот коттедж значительно поврежден. Пожар, возникший после взрыва, уничтожил и автомобиль, который находился в гараже.

Специалисты следы взрывчатых веществ не обнаружили. Что стало причиной происшествия, пока неизвестно, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

# происшествия # Взрыв

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