Новости Беларуси. Более трех тонн сыра обнаружили правоохранители в одном из гаражных кооперативов Минска. Сопроводительных документов, подтверждающих качество молочной продукции, на так называемом складе не оказалось.

Как выяснилось в ходе проверки, коллекция стоимостью в 200 миллионов рублей принадлежала частной оптовой компании. Не исключено, что, выступая в роли посредника между производителем и покупателем, последние несколько лет фирма снабжала залежавшимся провиантом объекты розничной торговли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Малаховский, начальник инспекции Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по Октябрьскому району Минска:

К сожалению, в последнее время мы все больше сталкиваемся с фактами, когда товарно-материальные ценности и, к сожалению, продукты питания хранятся в неприспособленных помещениях, которые изначально уже для этого не годятся. Я имею в виду это прежде всего гаражные массивы.

Нелегальный товар сейчас находится на складе для хранения пищевых продуктов. Правоохранительные органы ждут результатов экспертизы, которая прольет свет на дальнейшую судьбу съедобной находки. В случае подтверждения ее качества сырная коллекция окажется на прилавках магазинов. В противном случае ее попросту уничтожат.