В Непале разбился самолет. На борту находились 23 человека

Новости Непала. Самолёт, пропавший в Непале, разбился в западной части страны. Спасатели обнаружили обгоревшие детали. У погибших в авиакатастрофе не было шансов выжить. Об этом заявили власти страны.

Все 23 человека, которые находились на борту, погибли. Среди пассажиров были два ребенка, а также два иностранца – гражданка Китая и подданный Кувейта.

Лайнер направлялся в населенный пункт Джомсом. Этот город популярен среди туристов, предпочитающих пешие горные походы.

Напомним, что самолет пропал в непальских Гималаях. Связь с лайнером исчезла спустя 18 минут после взлета. Известно, что воздушное судно пропало в условиях плохой видимости. Местные власти предполагают, что самолёт мог разбиться, потому что между двумя городами нет ни одного аэропорта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.