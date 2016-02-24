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В Непале разбился самолет. На борту находились 23 человека

24 февраля 2016 11:05
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Новости Непала. Самолёт, пропавший в Непале, разбился в западной части страны. Спасатели обнаружили обгоревшие детали. У погибших в авиакатастрофе не было шансов выжить. Об этом заявили власти страны. 

Все 23 человека, которые находились на борту, погибли. Среди пассажиров были два ребенка, а также два иностранца – гражданка Китая и подданный Кувейта.

Лайнер направлялся в населенный пункт Джомсом. Этот город популярен среди туристов, предпочитающих пешие горные походы.

Напомним, что самолет пропал в непальских Гималаях. Связь с лайнером исчезла спустя 18 минут после взлета. Известно, что  воздушное судно пропало в условиях плохой видимости. Местные власти предполагают, что самолёт мог разбиться, потому что между двумя городами нет ни одного аэропорта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Самолет

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