Транспортный коллапс: на улице Богдановича не смогли разъехаться три машины и троллейбус

Новости Беларуси. И начнём с ДТП, которое в утренний час пик задержало в пробке не только участников аварии, но и десятки автомобилистов, которые стали заложниками транспортного коллапса.
На улице Богдановича не разъехались три машины и троллейбус.
Девушка за рулем не успела затормозить перед автомобилем на светофоре,
после столкновения ее машину отбросило в сторону, что привело к удару о троллейбус.
Еще две машины впереди столкнулись между собой.
К счастью, в ДТП никто не пострадал. Однако три полосы оказались заблокированы. Из-за аварии около получаса движение было затруднено, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.