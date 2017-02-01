Сорвал кузовом провода: из-за аварии на проспекте Пушкина 2 часа не ходили троллейбусы

Новости Беларуси. Оборвал электропровода и врезался в опору моста. На столичном проспекте Пушкина произошло ДТП, в результате которого на два часа было парализовано движение троллейбусов.

Рита Пеньковская, водитель троллейбуса:

Подъехала я больше часа тому назад. Увидела, что впереди стоят троллейбусы и поняла, что нет тока. Потом увидела, что на другой стороне лежат провода. У нас же интервалы в час пик маленькие, машина за машиной идет. Из-за этого их собралось так много.