Сорвал кузовом провода: из-за аварии на проспекте Пушкина 2 часа не ходили троллейбусы
Новости Беларуси. Оборвал электропровода и врезался в опору моста. На столичном проспекте Пушкина произошло ДТП, в результате которого на два часа было парализовано движение троллейбусов.
На движущемся по проспекту автомобиле МАЗ неожиданно поднялся кузов, он и зацепил провода на осветительной мачте.
В результате грузовик отбросило в сторону, машина врезалась в опору железнодорожного моста.
Рита Пеньковская, водитель троллейбуса:
Подъехала я больше часа тому назад. Увидела, что впереди стоят троллейбусы и поняла, что нет тока. Потом увидела, что на другой стороне лежат провода. У нас же интервалы в час пик маленькие, машина за машиной идет. Из-за этого их собралось так много.
Около двух часов понадобилось аварийным службам, чтобы устранить последствия аварии.
В настоящее время движение троллейбусов восстановлено. В результате ДТП никто не пострадал, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.