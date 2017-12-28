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Транспортный коллапс: Минск застрял в 10-балльных пробках

28 декабря 2017 15:32
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Новости Беларуси. И снова – 10 баллов. Предновогодний Минск в дорожных пробках, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.  

Транспортный коллапс: Минск застрял в 10-балльных пробках-1

Транспортный коллапс: Минск застрял в 10-балльных пробках-3

Ситуация в центре города стала усложняться еще днем 27 декабря. Ну а к вечеру, проехать по основным магистралям было практически невозможно. Средняя скорость движения составила от 2 до 10 километров в час. Минск застыл в 10-балльных пробках.

# происшествия # Транспорт Минска # Фотофакт # Пробки

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