Транспортный коллапс: Минск застрял в 10-балльных пробках

Новости Беларуси. И снова – 10 баллов. Предновогодний Минск в дорожных пробках, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Ситуация в центре города стала усложняться еще днем 27 декабря. Ну а к вечеру, проехать по основным магистралям было практически невозможно. Средняя скорость движения составила от 2 до 10 километров в час. Минск застыл в 10-балльных пробках.