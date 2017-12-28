Новости Беларуси. В Октябрьском пешеход несколько раз ударил сотрудника ГАИ в лицо.

По информации УВД Гомельского облисполкома, инцидент произошел 22 декабря. Правоохранитель обратил внимание на пешехода, который не был обозначен световозвращающим элементом.

Дарья Смоляк, инспектор отделения по агитации и пропаганде ГАИ УВД Гомельской области:

При осуществлении разбирательства по факту нарушения гражданином п.17.1 Правил дорожного движения, последний, в целях воспрепятствования ведению административного процесса, несколько раз ударил в область лица сотрудника, находившегося при исполнении в форменном обмундировании, тем самым причинив ему телесные повреждения.

Возбуждено уголовное дело по статье «насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел». 14 лет назад пешеход был осужден по этой же статье.