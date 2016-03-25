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25 марта утром в одном из домов по улице Уборевича на пожаре погиб мужчина

25 марта 2016 17:46
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Новости Беларуси. 25 марта утром в одном из домов по улице Уборевича на пожаре погиб мужчина. В квартире произошло загорание имущества, которое и привело к смертельному исходу. В течение нескольких минут пламя было ликвидировано. Сейчас устанавливается основная причина произошедшего.

Накануне, пламя охватило еще две квартиры в Октябрьском и Фрунзенском районах. К счастью, здесь никто не пострадал. Повреждено лишь имущество. Основной причиной называют неосторожное обращение с огнем, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

# происшествия

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