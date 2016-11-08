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Трагедия под Вилейкой: автомобиль сбил коляску, младенец погиб

08 ноября 2016 10:28
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Новости Беларуси. Под Вилейкой в аварии погиб младенец. Накануне в вечернее время суток по дороге, ведущей из райцентра, шла мать с коляской. В них врезался автомобиль. С какой скоростью двигался водитель, сейчас предстоит выяснить следствию, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Татьяна Белоног, официальный представитель управления Следственного комитета Республики Беларусь по Минской области:
26-летний житель Вилейского района, совершая маневр объезда неровности дороги, при выезде из города Вилейка, выехал на полосу встречного движения и совершил наезд на двигавшуюся во встречном направлении молодую женщину с детской коляской, в которой находился ее малолетний сын 2016 года рождения. По предварительным данным водитель был трезв.

# происшествия # Татьяна Белоног # Авария

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