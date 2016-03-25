Филипп Киркоров обвинил белорусскую таможню в срыве шоу в Литве: комментарий таможенного комитета

Новости Беларуси. Зеленый коридор для Киркорова. Поп-король российской эстрады на этот раз привлек внимание к своей персоне, пожаловавшись на своей странице в соцсетях на особую бдительность белорусских таможенников.

Свой новый гастрольный тур певец начал с Минска. Продолжение прошедшего с аншлагом шоу последовало на белорусско-литовской границе.

Если верить посту певца,

запланированные выступления в Вильнюсе и Клайпеде пришлось перенести на один день из-за задержки в пункте пропуска Каменный Лог,

а фуры со сценическим оборудованием продержали на границе более половины суток.

Это заявление в ведомстве опровергли: на оформление документов ушли минуты, но никак не часы. Сам певец выехал из Беларуси в Литву накануне, пройдя таможенный досмотр всего за 23 минуты. Это же подтверждают и записи видеонаблюдения.

Белорусская таможня назвала претензии певца необоснованными.

Сергей Федоров, начальник управления организации таможенного контроля Государственного таможенного комитета Республики Беларусь:

Со стороны таможенных органов никаких задержек не было. 40 минут – это не то время, из-за которого, в принципе, можно было отменять концерт. Время оформления одного автомобиля составило около 10 минут. Что касается автобусов, то водителями не были заранее подготовлены формуляры, содержащие списки пассажиров. Организаторы, конечно, должны предусматривать и время, необходимое на пересечение границы, а также на организацию подготовки документов, необходимы при пересечении границы.

Как отметили в ведомстве, таможню в штатном режиме ранее проходили коллективы бывавших с гастролями в Беларуси звезд и с большим сценическим багажом. Кроме того, действия при провозе оборудования и спортинвентаря белорусские таможенники уже «обкатали» во время чемпионата мира по хоккею в Минске.