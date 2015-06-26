Теракт во Франции: взрыв произошел на заводе по производству сжиженного газа под Лионом

Новости Франции. На заводе по производству сжиженного газа под Лионом прогремел взрыв. По словам очевидцев, два человека на автомобиле с исламским флагом протаранили ворота предприятия и врезались в складированные баллоны. Произошел взрыв. Пострадали десятки человек.

Полиция сообщила, что также обнаружено тело человека с отрубленной головой.

По подозрению в организации теракта уже задержан 35-летний мужчина. Он находился под наблюдением спецслужб. Ранее обвинялся в причастности к радикальному исламизму, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.