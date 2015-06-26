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Теракт во Франции: взрыв произошел на заводе по производству сжиженного газа под Лионом

26 июня 2015 14:05
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Новости Франции. На заводе по производству сжиженного газа под Лионом прогремел взрыв. По словам очевидцев, два человека на автомобиле с исламским флагом протаранили ворота предприятия и врезались в складированные баллоны. Произошел взрыв. Пострадали десятки человек. 

Полиция сообщила, что  также обнаружено тело человека с отрубленной головой.  

По подозрению в  организации теракта уже задержан 35-летний мужчина. Он находился под наблюдением спецслужб. Ранее обвинялся в причастности к радикальному исламизму, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

# происшествия # Взрыв газа

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