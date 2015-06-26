Строительный кран рухнул на проезжую часть в Москве, есть пострадавшие

Новости России. Все произошло сегодня утром. Стрела строительного крана упала на проезжую часть на Калужском шоссе в Москве, рядом с поворотом на посёлок Коммунарка.

Водитель машины, на которую пришелся основной удар, чудом остался жив. Выбраться ему помогли оказавшиеся рядом люди.

Как сообщают российские СМИ, ссылаясь на правоохранительные органы, при падении крана пострадал один человек, он госпитализирован в первую городскую клиническую больницу.

Причины случившегося еще предстоит выяснить.

Из-за инцидента многие москвичи и жители пригорода опоздали на работу. В обе стороны образовались автомобильные пробки.