Теракт в Домодедово. Через секунды после взрыва

Взрыв прогремел около 16.30 по московскому времени в в общей зоне, возле кафе «Азия» рядом с залом международных прилетов «Домодедово». Мощность бомбы оценивается в 7 килограммов тротилового эквивалента, она была начинена поражающими элементами.

По ныне имеющимся данным, в результате теракта погиб 31 человек, более 130 получили ранения — смертник взорвал себя в толпе встречающих, отсюда и большое количество жертв, сообщает Минздрав России.

Дмитрий Медведев поручил ввести особый режим во всех аэропортах и на вокзалах, а также в крупных транспортных узлах. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье 205 Уголовного кодекса России («террористический акт»).

Российские блоггеры для распространения оперативной информации и организации помощи пострадавшим ввели хэш-теги #domodedovo, #helpcar и #dmdhelp. По их же сообщениям, таксисты, работающие у Домодедово, взвинтили цены на проезд до 10-20 тысяч российский рублей.

Не обошлось и без «уток»: в определенный момент появилась информация о том, что в Домодедово погиб известный российский дизайнер Артемий Лебедев, которая позже была опровергнута.

Теракт в Домодедово: число погибших возросло

Теракт в Домодедово: предполагаемый террорист – 35-летний мужчина арабской внешности