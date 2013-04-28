Десятки случаев укусов клещей зарегистрированы в Беларуси. Какие клещи опасны и что делать при их обнаружении?

Новости Беларуси. Клещи вышли на охоту! В Беларуси зарегистрированы уже десятки случаев укусов этих насекомых. Больше всего людей пострадало в Гомельской и Брестской областях. Регионы самые южные и клещей здесь проснулось больше всего. Причем страдают не только люди, но и животные.

Одни жители сняли клещей сами, другие поспешили за помощью к медикам. Проверить насекомое в Гомельский областной центр гигиены и эпидемиологии обратились полдесятка человек. Это первые ласточки – сказалась затяжная зима.

Татьяна Науменко, заведующая отделом эпидемиологии особо опасных инфекций Гомельского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья:

При обнаружении клеща его желательно исследовать в нашей лаборатории и обратиться к инфекционисту по месту жительства.

К сравнению, на этот же период в 2012 году, по официальным данным, укушенных было в 11 раз больше. Инфицирован в среднем лишь каждый десятый клещ, попавший на исследование, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Николаю Васильевичу повезло дважды: оба паразита, которые атаковали его в лесу, оказались безвредными.

Николай Здориков:

Жена стала вытаскивать, естественно, оторвала, там кусочки остались. Поскольку наслышаны, что могут быть трудности, энцефалит, собрался и на машине поехал в поликлинику.

Опасны клещи не только для людей. Определенные неудобства доставляют и домашним животным.

Валентина Здорикова:

Любит собака гулять на даче. Все лето живет, весной привозим. Сразу клещей собирает. Обязательно ошейник, иначе замучают клещи.

Наиболее опасный из вирусов, переносимых клещами, – энцефалит восточно-европейского типа. Заразить им может только таежный клещ – он в Беларуси не выявлен. Однако и отечественных насекомых стоит поостеречься.

Тамара Гусарева, энтомолог:

На территории нашей области распространены два вида клещей, которые имеют эпидемиологическую опасность для человека. Это клещи рода Dermacentor reticulatus и Ixodes ricinus. Опасны для нас самки в том и другом случае.

В большинстве случаев укусы клеща в нашей стране безвредны, но недооценивать ситуацию не стоит. Ведь только после лабораторных исследований можно наверняка узнать опасно ли насекомое.