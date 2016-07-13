«Темно, как ночью»: Минск накрыл грозовой фронт

Новости Беларуси. Через Минск прошёл грозовой фронт. Потоки ливня и порывы ветра держали город в плену около часа. В результате грозы пострадал один человек, он госпитализирован.

Сейчас из разных районов Минска поступает информация о подтоплениях. Всего таких – полсотни.

Местами парализовано движение транспорта. Не работали светофоры. Ощутили минчане перебои в подаче электричества и проблемы с мобильной связью. Ветер не пощадил порядка 100 деревьев. Они падали на автомобили.

В столице сейчас объявлен специальный план «Посейдон».

Для борьбы с последствиями непогоды задействовано 30 машин МЧС и 140 спасателей. Синоптики предупреждали о таком развитии событий. Ожидается, что грозовой фронт покинет Беларусь лишь к вечеру, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Минчане:

Черно было так. Темно, как ночью. Гром как дал! Мы как сидели на работе, так и пригнулись. Свет погас сразу же.

Классно, водичка хорошая!