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«Темно, как ночью»: Минск накрыл грозовой фронт

13 июля 2016 14:48
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Новости Беларуси. Через Минск прошёл грозовой фронт. Потоки ливня и порывы ветра держали город в плену около часа. В результате грозы пострадал один человек, он госпитализирован.

Сейчас из разных районов Минска поступает информация о подтоплениях. Всего таких – полсотни.

Местами парализовано движение транспорта. Не работали светофоры. Ощутили минчане перебои в подаче электричества и проблемы с мобильной связью. Ветер не пощадил порядка 100 деревьев. Они падали на автомобили.  

В столице сейчас объявлен специальный план «Посейдон».

Для борьбы с последствиями непогоды задействовано 30 машин МЧС и 140 спасателей. Синоптики предупреждали о таком развитии событий. Ожидается, что грозовой фронт покинет Беларусь лишь к вечеру, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Минчане:
Черно было так. Темно, как ночью. Гром как дал! Мы как сидели на работе, так и пригнулись. Свет погас сразу же.
Классно, водичка хорошая!

Стихия в Минске 13 июля глазами пользователей соцсетей. Здесь – подробнее.

# происшествия # Фотофакт # Потоп в Минске

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