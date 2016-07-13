В Дзержинском районе градом выбиты окна и сорваны крыши с домов: видео очевидцев

Новости Беларуси. Разрушительный грозовой фронт прошёл по Беларуси. 12 июля больше всего пострадал Дзержинск. Ветер срывал крыши и повалил более 100 деревьев.

Зафиксирован случай их падения на железнодорожное полотно. Движение поездов было приостановлено на некоторое время на перегоне Негорелое-Койданово-Фаниполь. Градом выбиты стёкла в десятках жилых домов.

Разрушительные последствия непогоды пока оценить сложно. В Дзержинске и районе ведутся аварийно-восстановительные работы. Есть информация о разрушениях в других населённых пунктах Минской области.

Также пострадали Гомельский и Могилёвский регион. Без электричества на данный момент остаются 10 деревень. 13 июля синоптики вновь обещают сильные грозы, ливни и град. Объявлен оранжевый уровень опасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.