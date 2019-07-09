В Минске временно закрывалась станция метро «Тракторный завод»

Новости Беларуси. Днём 9 июня в Минске временно перекрывалась станция метро «Тракторный завод».

Как сообщает ГУВД Мингорисполкома на странице в Twitter, милиционерам стало известно о бесхозном чемодане. Выехавшие к месту инцидента правоохранители осмотрели чемодан и пакет. Внутри находились одежда и продукты питания.

В настоящее время сотрудники милиции ведут поиск владельца имущества.

Летом 2019 года в Минске временно закрывалась станция метро «Октябрьская».