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В Минске временно закрывалась станция метро «Тракторный завод»

09 июля 2019 13:46
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Новости Беларуси. Днём 9 июня в Минске временно перекрывалась станция метро «Тракторный завод».

Как сообщает ГУВД Мингорисполкома на странице в Twitter, милиционерам стало известно о бесхозном чемодане. Выехавшие к месту инцидента правоохранители осмотрели чемодан и пакет. Внутри находились одежда и продукты питания.

В настоящее время сотрудники милиции ведут поиск владельца имущества.

Летом 2019 года в Минске временно закрывалась станция метро «Октябрьская».

Причиной этого стала неустановленная сумка – подробнее здесь.

# Минское метро # происшествия

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