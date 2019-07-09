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В Березинском районе 12-летний ребёнок на мопеде столкнулся с деревом

09 июля 2019 09:39
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Новости Беларуси. 8 июля около шести вечера в Березинском районе в аварию попал несовершеннолетний водитель мопеда.

Как сообщает МВД Беларуси, 12-летний водитель Sabur SB 50Q двигался по трассе Мартияновка – Котово – Осово. На 11 км дороги подросток врезался в дерево.

В Березинском районе 12-летний ребёнок на мопеде столкнулся с деревом-1

Фото: МВД Беларуси

Мальчик получил ЗЧМТ, перелом лобной кости справа, ушиб головного мозга средней степени тяжести, рваную рану лица. Ребёнок госпитализирован.

В Березинском районе 12-летний ребёнок на мопеде столкнулся с деревом-4

Фото: МВД Беларуси

Летом 2019 года в Житковичах опрокинулся мотоцикл. 

Водитель был доставлен в хирургическое отделение больницы – подробнее здесь.

# Авария в Минской области # происшествия

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