В Березинском районе 12-летний ребёнок на мопеде столкнулся с деревом

Новости Беларуси. 8 июля около шести вечера в Березинском районе в аварию попал несовершеннолетний водитель мопеда.

Как сообщает МВД Беларуси, 12-летний водитель Sabur SB 50Q двигался по трассе Мартияновка – Котово – Осово. На 11 км дороги подросток врезался в дерево.