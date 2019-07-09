В Березинском районе 12-летний ребёнок на мопеде столкнулся с деревом
Новости Беларуси. 8 июля около шести вечера в Березинском районе в аварию попал несовершеннолетний водитель мопеда.
Как сообщает МВД Беларуси, 12-летний водитель Sabur SB 50Q двигался по трассе Мартияновка – Котово – Осово. На 11 км дороги подросток врезался в дерево.
Мальчик получил ЗЧМТ, перелом лобной кости справа, ушиб головного мозга средней степени тяжести, рваную рану лица. Ребёнок госпитализирован.
Летом 2019 года в Житковичах опрокинулся мотоцикл.
Водитель был доставлен в хирургическое отделение больницы – подробнее здесь.