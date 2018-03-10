Татьяна Белоног рассказала о расследовании причин и обстоятельств ЧП в шахте «Беларуськалия»

Новости Беларуси. Судьба двоих горняков, заблокированных в шахте «Беларуськалия» остается неизвестной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Однако шанс обнаружить их выжившими есть. Спастись они могли в случае быстрой реакции на ситуацию. Возможно, шахтерам удалось спрятаться под своим оборудованием. Поиски продолжаются почти сутки. На месте ЧП работают спасатели и службы рудника.

Точные причины обрушения пород неизвестны. Панель, по которой проходили шахтеры была экспериментальной. В обстоятельствах произошедшего разбирается специально созданная комиссия. На месте работают также сотрудники Следственного комитета. Изымается производственная и техническая документация. Следователи допрашивают работников и должностных лиц.

Татьяна Белоног, официальный представитель управления Следственного комитета по Минской области:

Управлением Следственного комитета по Минской области устанавливаются обстоятельства инцидента в шахте «Беларуськалий». С целью выяснения обстоятельств случившегося в шахту произвела спуск следственно-оперативная группа, работу которой координируют следователи областного аппарата управления. В настоящее время ими проводится осмотр места, фиксируются и собираются следы.