Татьяна Белоног рассказала о расследовании причин и обстоятельств ЧП в шахте «Беларуськалия»

Новости Беларуси. Судьба двоих горняков, заблокированных в шахте «Беларуськалия» остается неизвестной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Судьба двоих горняков, заблокированных в шахте «Беларуськалия» остается неизвестной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Однако шанс обнаружить их выжившими есть. Спастись они могли в случае быстрой реакции на ситуацию. Возможно, шахтерам удалось спрятаться под своим оборудованием. Поиски продолжаются почти сутки. На месте ЧП работают спасатели и службы рудника.
Точные причины обрушения пород неизвестны. Панель, по которой проходили шахтеры была экспериментальной. В обстоятельствах произошедшего разбирается специально созданная комиссия. На месте работают также сотрудники Следственного комитета. Изымается производственная и техническая документация. Следователи допрашивают работников и должностных лиц.
Татьяна Белоног, официальный представитель управления Следственного комитета по Минской области:
Управлением Следственного комитета по Минской области устанавливаются обстоятельства инцидента в шахте «Беларуськалий». С целью выяснения обстоятельств случившегося в шахту произвела спуск следственно-оперативная группа, работу которой координируют следователи областного аппарата управления. В настоящее время ими проводится осмотр места, фиксируются и собираются следы.
Накануне вечером в шахте на третьем руднике произошел выброс газа и обрушение породы. В этот момент здесь находились двое работников.