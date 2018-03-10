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Татьяна Белоног рассказала о расследовании причин и обстоятельств ЧП в шахте «Беларуськалия»

10 марта 2018 14:59
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Новости Беларуси. Судьба двоих горняков, заблокированных в шахте «Беларуськалия» остается неизвестной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Татьяна Белоног рассказала о расследовании причин и обстоятельств ЧП в шахте «Беларуськалия» -1

Однако шанс обнаружить их выжившими есть. Спастись они могли в случае быстрой реакции на ситуацию. Возможно, шахтерам удалось спрятаться под своим оборудованием. Поиски продолжаются почти сутки. На месте ЧП работают спасатели и службы рудника.

Татьяна Белоног рассказала о расследовании причин и обстоятельств ЧП в шахте «Беларуськалия» -3

Точные причины обрушения пород неизвестны. Панель, по которой проходили шахтеры была экспериментальной. В обстоятельствах произошедшего разбирается специально созданная комиссия. На месте работают также сотрудники Следственного комитета. Изымается производственная и техническая документация. Следователи допрашивают работников и должностных лиц.

Татьяна Белоног рассказала о расследовании причин и обстоятельств ЧП в шахте «Беларуськалия» -5

Татьяна Белоног, официальный представитель управления Следственного комитета по Минской области:
Управлением Следственного комитета по Минской области устанавливаются обстоятельства инцидента в шахте «Беларуськалий». С целью выяснения обстоятельств случившегося в шахту произвела спуск следственно-оперативная группа, работу которой координируют следователи областного аппарата управления. В настоящее время ими проводится осмотр места, фиксируются и собираются следы.

Татьяна Белоног рассказала о расследовании причин и обстоятельств ЧП в шахте «Беларуськалия» -7

Накануне вечером в шахте на третьем руднике произошел выброс газа и обрушение породы. В этот момент здесь находились двое работников.

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