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Делали отверстия на устройствах. В Беларуси раскрыли очередной способ хищения денег из банкоматов

13 июля 2018 10:57
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Новости Беларуси. Очередной способ хищения денег из банкоматов раскрыт в Беларуси. На панелях сразу нескольких устройств были обнаружены отверстия, что вызвало подозрения у сотрудников банка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Они и обратились в милицию.

Примечательно, что кассеты с деньгами оставались нетронутыми.

Делали отверстия на устройствах. В Беларуси раскрыли очередной способ хищения денег из банкоматов-1

Делали отверстия на устройствах. В Беларуси раскрыли очередной способ хищения денег из банкоматов-3

Вскоре оперативники вышли на четверых минчан. Оказалось, что подозреваемые использовали специальную программу, купленную на закрытой интернет-площадке за несколько тысяч долларов. Создатели софта гарантировали 100 %-ный результат и даже сняли видеоролик с пошаговой инструкцией.

Однако довести дело до конца не удалось. Что пошло не так, разбираются правоохранители. Заведено уголовное дело.

# Хищение # происшествия # Фотофакт

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