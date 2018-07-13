Делали отверстия на устройствах. В Беларуси раскрыли очередной способ хищения денег из банкоматов

Новости Беларуси. Очередной способ хищения денег из банкоматов раскрыт в Беларуси. На панелях сразу нескольких устройств были обнаружены отверстия, что вызвало подозрения у сотрудников банка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Они и обратились в милицию.

Вскоре оперативники вышли на четверых минчан. Оказалось, что подозреваемые использовали специальную программу, купленную на закрытой интернет-площадке за несколько тысяч долларов. Создатели софта гарантировали 100 %-ный результат и даже сняли видеоролик с пошаговой инструкцией.

Однако довести дело до конца не удалось. Что пошло не так, разбираются правоохранители. Заведено уголовное дело.