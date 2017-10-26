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Такого паводка не помнят даже старожилы: в Слуцком районе затопило дорогу

26 октября 2017 20:21
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Новости Беларуси. Паводок в октябре: жители деревни Великий Быков оказались в плену у большой воды. По непонятным причинам уровень поднялся в реке Случь, и акватория вышла из берегов, затопив местную дорогу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Моржом Александр Васильевич стал поневоле. Живет мужчина в деревне Великий Быков, а работает через четыре километра – в агрогородке Исерно. Дорогу между пунктом А и пунктов Б затопило. Теперь варианта два: или в обход (это 12 километров), или по короткому, но сомнительному пути.

Такого паводка не помнят даже старожилы: в Слуцком районе затопило дорогу-1

Александр Евстегнеев, житель деревни Великий Быков (Слуцкий район):
Здесь никто не может никуда добраться. Ни в поликлинику, ни в магазин – никуда.

Такого паводка не помнят даже старожилы: в Слуцком районе затопило дорогу-4

Иногда, конечно, везет. Подбросить может автобус – он рейсовый, ходит два раза в день. Вот так, очень аккуратно, даже он пересекает водную гладь.

Такого паводка не помнят даже старожилы: в Слуцком районе затопило дорогу-7

Рафик Джафаров, водитель автобусного парка № 2 Слуцка:
Просто не знаешь, что тут может быть. Подмоет – можно и сесть.

Такого паводка не помнят даже старожилы: в Слуцком районе затопило дорогу-10

Куда хуже приходится тем, чья подвеска несколько ниже. А некоторые водители застревают на перепутье. Постоят, подумают, да и разворачивается.

Такого паводка не помнят даже старожилы: в Слуцком районе затопило дорогу-13

Водитель:
Глубокая вода, куда ехать!

Такого паводка не помнят даже старожилы: в Слуцком районе затопило дорогу-16

Виктор Василевский, житель деревни Великий Быков (Слуцкий район):
Вода большая стоит, я сюдой не езжу. Сегодня одна легковая машина застряла, вытягивали трактором.

Такого паводка не помнят даже старожилы: в Слуцком районе затопило дорогу-19

Татьяна Ревизоре, СТВ:
Такого паводка не помнят даже старожилы. О причинах катаклизма остается лишь гадать. Вода никуда уходить не собирается, а стоит она более 10 дней.

Такого паводка не помнят даже старожилы: в Слуцком районе затопило дорогу-22

Уровень воды поднялся в реке Случь. В один прекрасный момент акватория взяла и вышла из берегов. Кто-то связывает осенний разлив с сильными дождями – местность вроде как болотистая.

Такого паводка не помнят даже старожилы: в Слуцком районе затопило дорогу-25

Светлана Евстегнеева, жительница деревни Великий Быков (Слуцкий район):
Боюсь, чтобы не затопило полностью. Хочу, чтобы сделали тут что-нибудь, засыпали это вот.

В сельсовете о проблеме знают, сюда уже обращались. Пока ответ такой.

Такого паводка не помнят даже старожилы: в Слуцком районе затопило дорогу-28

Сергей Вишневский, председатель Исернского сельского совета:
Приезжали представители ДРСУ, сказали, что пока паводок не спадет, сделать они ничего не смогут. Когда подсохнет немного земля, дорожники разровняют все. Пока стоит вода, там никто ничего не сделает.

Такого паводка не помнят даже старожилы: в Слуцком районе затопило дорогу-31

Когда отступит «большая вода», никто не может спрогнозировать. Остается ждать. Ход за природой, а дальше – дело техники.

# происшествия # Наводнение # Фотофакт

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