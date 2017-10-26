Такого паводка не помнят даже старожилы: в Слуцком районе затопило дорогу
Новости Беларуси. Паводок в октябре: жители деревни Великий Быков оказались в плену у большой воды. По непонятным причинам уровень поднялся в реке Случь, и акватория вышла из берегов, затопив местную дорогу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Моржом Александр Васильевич стал поневоле. Живет мужчина в деревне Великий Быков, а работает через четыре километра – в агрогородке Исерно. Дорогу между пунктом А и пунктов Б затопило. Теперь варианта два: или в обход (это 12 километров), или по короткому, но сомнительному пути.
Александр Евстегнеев, житель деревни Великий Быков (Слуцкий район):
Здесь никто не может никуда добраться. Ни в поликлинику, ни в магазин – никуда.
Иногда, конечно, везет. Подбросить может автобус – он рейсовый, ходит два раза в день. Вот так, очень аккуратно, даже он пересекает водную гладь.
Рафик Джафаров, водитель автобусного парка № 2 Слуцка:
Просто не знаешь, что тут может быть. Подмоет – можно и сесть.
Куда хуже приходится тем, чья подвеска несколько ниже. А некоторые водители застревают на перепутье. Постоят, подумают, да и разворачивается.
Водитель:
Глубокая вода, куда ехать!
Виктор Василевский, житель деревни Великий Быков (Слуцкий район):
Вода большая стоит, я сюдой не езжу. Сегодня одна легковая машина застряла, вытягивали трактором.
Татьяна Ревизоре, СТВ:
Такого паводка не помнят даже старожилы. О причинах катаклизма остается лишь гадать. Вода никуда уходить не собирается, а стоит она более 10 дней.
Уровень воды поднялся в реке Случь. В один прекрасный момент акватория взяла и вышла из берегов. Кто-то связывает осенний разлив с сильными дождями – местность вроде как болотистая.
Светлана Евстегнеева, жительница деревни Великий Быков (Слуцкий район):
Боюсь, чтобы не затопило полностью. Хочу, чтобы сделали тут что-нибудь, засыпали это вот.
В сельсовете о проблеме знают, сюда уже обращались. Пока ответ такой.
Сергей Вишневский, председатель Исернского сельского совета:
Приезжали представители ДРСУ, сказали, что пока паводок не спадет, сделать они ничего не смогут. Когда подсохнет немного земля, дорожники разровняют все. Пока стоит вода, там никто ничего не сделает.
Когда отступит «большая вода», никто не может спрогнозировать. Остается ждать. Ход за природой, а дальше – дело техники.