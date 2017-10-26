Такого паводка не помнят даже старожилы: в Слуцком районе затопило дорогу

Новости Беларуси. Паводок в октябре: жители деревни Великий Быков оказались в плену у большой воды. По непонятным причинам уровень поднялся в реке Случь, и акватория вышла из берегов, затопив местную дорогу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Моржом Александр Васильевич стал поневоле. Живет мужчина в деревне Великий Быков, а работает через четыре километра – в агрогородке Исерно. Дорогу между пунктом А и пунктов Б затопило. Теперь варианта два: или в обход (это 12 километров), или по короткому, но сомнительному пути.

Александр Евстегнеев, житель деревни Великий Быков (Слуцкий район):

Здесь никто не может никуда добраться. Ни в поликлинику, ни в магазин – никуда.

Иногда, конечно, везет. Подбросить может автобус – он рейсовый, ходит два раза в день. Вот так, очень аккуратно, даже он пересекает водную гладь.

Рафик Джафаров, водитель автобусного парка № 2 Слуцка:

Просто не знаешь, что тут может быть. Подмоет – можно и сесть.

Куда хуже приходится тем, чья подвеска несколько ниже. А некоторые водители застревают на перепутье. Постоят, подумают, да и разворачивается.

Водитель:

Глубокая вода, куда ехать!

Виктор Василевский, житель деревни Великий Быков (Слуцкий район):

Вода большая стоит, я сюдой не езжу. Сегодня одна легковая машина застряла, вытягивали трактором.

Татьяна Ревизоре, СТВ:

Такого паводка не помнят даже старожилы. О причинах катаклизма остается лишь гадать. Вода никуда уходить не собирается, а стоит она более 10 дней.

Уровень воды поднялся в реке Случь. В один прекрасный момент акватория взяла и вышла из берегов. Кто-то связывает осенний разлив с сильными дождями – местность вроде как болотистая.

Светлана Евстегнеева, жительница деревни Великий Быков (Слуцкий район):

Боюсь, чтобы не затопило полностью. Хочу, чтобы сделали тут что-нибудь, засыпали это вот. В сельсовете о проблеме знают, сюда уже обращались. Пока ответ такой.

Сергей Вишневский, председатель Исернского сельского совета:

Приезжали представители ДРСУ, сказали, что пока паводок не спадет, сделать они ничего не смогут. Когда подсохнет немного земля, дорожники разровняют все. Пока стоит вода, там никто ничего не сделает.