Наложен арест на имущество стоимостью миллион долларов: подробности задержания чиновника из Госстандарта

Новости Беларуси. Руководитель одного из департаментов Государственного комитета по стандартизации Беларуси задержан по подозрению в получении взятки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Руководитель одного из департаментов Государственного комитета по стандартизации Беларуси задержан по подозрению в получении взятки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На данный момент наложен арест на имущество стоимостью миллион долларов. В МВД поступила оперативная информация о неправомерных действиях чиновника. Его заподозрили в получении так называемых откатов за разрешения на производство строительно-монтажных работ и безоговорочное решение других вопросов.
За ныне задержанным велась оперативная слежка, потребовалось время для проверки информации.
В итоге оперативники получили достаточно фактов, чтобы застегнуть на его руках наручники. Предполагается, что в качестве «благодарности» он принимал не только деньги, но и ценные вещи. Вместе с чиновником задержан и его пособник.
Юрий Ткачук, начальник отдела Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД Республики Беларусь:
В качестве взяток получено 35 тысяч долларов США, 300 миллионов неденоминированных рублей и иные материальные ценности в виде предметов мебели, оплаты путевки в Грецию для всей семьи. В ходе обыска у фигурантов обнаружено и изъято 70 тысяч долларов США, арестовано четыре квартиры в Минске (в том числе оформленные на близких родственников), земельный участок в Минском районе и два автомобиля.
Считается, что преступная схема работала с августа 2013 года.
Следственным комитетом Беларуси по различным статьям возбуждено семь уголовных дел.