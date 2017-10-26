Наложен арест на имущество стоимостью миллион долларов: подробности задержания чиновника из Госстандарта

Новости Беларуси. Руководитель одного из департаментов Государственного комитета по стандартизации Беларуси задержан по подозрению в получении взятки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На данный момент наложен арест на имущество стоимостью миллион долларов. В МВД поступила оперативная информация о неправомерных действиях чиновника. Его заподозрили в получении так называемых откатов за разрешения на производство строительно-монтажных работ и безоговорочное решение других вопросов.

За ныне задержанным велась оперативная слежка, потребовалось время для проверки информации.

В итоге оперативники получили достаточно фактов, чтобы застегнуть на его руках наручники. Предполагается, что в качестве «благодарности» он принимал не только деньги, но и ценные вещи. Вместе с чиновником задержан и его пособник.