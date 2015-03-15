Светлогорск: 15-летний парень повесился на турнике

Новости Беларуси. Утром 13 марта в лесопарковой зоне рядом с детско-юношеской спортивной школой в Светлогорске местные жители обнаружили тело подростка.

В мобильном телефоне была предсмертная записка: парень решил все сам и в его смерти никто не виноват.

Одноклассники и друзья шокированы произошедшим. Никаких предположений они не озвучивают. Разве что, накануне трагедии подросток должен был встретиться с товарищами, но так и не пришёл.

Кроме того, школьник удалил всю информацию и личную переписку на своей страничке в одной из соцсетей.

Известно также, что в вечер трагедии родителей мальчика не было дома. Мать работала в ночную смену, а отец уехал на заработки в Россию.

Обстоятельства трагедии и причины, которые могли подтолкнуть 9-классника к суициду, выясняют правоохранители.

Напомним, в июле 2012 года 15-летняя школьница бросилась с балкона многоэтажки, оставив предсмертную записку, в которой просила никого не винить в её смерти и призналась, что давно хотела покончить жизнь самоубийством. В августе того же года 14-летняя девочка бросилась с крыши 22-этажного дома. Она оставила перед смертью двухминутное видеосообщение на цифровом фотоаппарате, где она просила не винить никого в своей смерти.

Суицид – далеко не всегда является следствием психической болезни. Частая причина самоубийства – конфликты в семье, неприятности в учёбе, а бывает, чувствительных юношей и девушек убивает несчастная любовь.

Около 80% самоубийств были совершены в состоянии депрессии различной степени тяжести. В переходный период смены сезонов – осенью и весной – психика становится более уязвимой.

Позвонить на «горячую линию» Городского детско-подросткового психоневрологического диспансера Минска можно по телефону: 215-08-39

Аналогичная линия создана и в Городском психоневрологическом диспансере столицы: 295-31-72 , 290-44-44

Городской клинический детский психоневрологический диспансер сотрудничает с христианской церковью. Людям на грани самоубийства всегда готовы помочь в приходе православного храма «Всех скорбящих радость» и в католическом костёле Святого Иоанна Крестителя.