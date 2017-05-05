В Калинковичском районе легковушка сбила спасателей, тушивших пожар: 25-летний пожарный скончался

Новости Беларуси. Автомобиль марки SEAT сбил спасателей, тушивших пожар в Калинковичском районе. От полученных травм 25-летний пожарный скончался. Его коллега – 21-летний мужчина – с травмами различной степени тяжести доставлен в больницу.



Трагедия произошла рано утром в четверг, 4 мая. На пульт МЧС поступило сообщение о возгорании фуры на подъездной дороге к деревне Ситня Калинковичского района.

Обстоятельства аварии предстоит установить следователям. Назначен ряд экспертиз, в том числе судебно-медицинская и автотехническая.