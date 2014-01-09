Прямой эфир

Суд США приговорил гражданина Украины к 30 годам лишения свободы за распространение детской порнографии

09 января 2014 09:45
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости США. Суд в США приговорил гражданина Украины к 30 годам лишения свободы за распространение детской порнографии. Обвиняемый признал себя виновным.

Следствие установило, что, находясь в Украине, Максим Шинкаренко создал веб-сайт с детской порнографией и по цене в 80 долларов продавал доступ к нему клиентам по всему миру. Сайт действовал в период с 2005 по 2008 годы.

Задержать Шинкаренко удалось в Таиланде в январе 2009 года. Позже его экстрадировали в США, где ему было предъявлено обвинения по 32 пунктам.

Расследование по данному делу привело к аресту более 600 клиентов его сайта в 47 американских штатах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Интернет # Криминал

Другие новости рубрики

Все новости
Пожар на Харьковской ювелирной фабрике: погибли 8 человек
09 января 2014 06:49

Пожар на Харьковской ювелирной фабрике: погибли 8 человек

Пожар в пассажирском поезде в Индии: погибли около 10 человек, несколько госпитализированы
08 января 2014 10:00

Пожар в пассажирском поезде в Индии: погибли около 10 человек, несколько госпитализированы

Несколько супермаркетов в Берлине вместе с бананами из Колумбии получили около 140 кг кокаина на сумму 6 млн евро
08 января 2014 09:56

Несколько супермаркетов в Берлине вместе с бананами из Колумбии получили около 140 кг кокаина на сумму 6 млн евро