Суд огласил приговор мужчине, жестоко убившему котенка

Новости Беларуси. Год исправительных работ, а четверть ежемесячной зарплаты – в доход государства. Суд первомайского района Минска вынес приговор мужчине, жестоко убившему котенка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Заседание проходило на территории одного из автобусных парков. Там работает подсудимый.

Инцидент, вылившийся в громкое дело, произошел летом. По свидетельствам очевидцев, мужчина несколько раз ударил животное о стену дома. Подоспевшие соседи вызвали милицию. В момент совершения преступления обвиняемый был пьян. А в ходе допроса признался, что питомец его раздражал. Именно это стало причиной случившегося.