Малыши прыгают из горящей квартиры, отец пристаёт к дочерям: жуткая история семьи с 7 детьми

Говорят, что чёрная полоса — это расплата за счастливые дни. Если это так, то героиня сюжета «Добро пожаловаться» – невероятно счастливая женщина. Потому что наступившая чёрная полоса в её жизни чернее ночи.

Количество и масштабы неприятностей, которые свалились на её голову, просто ужасающи. Долгое время жизнь столичной многодетной семьи Чайковских была спокойной и размеренной. Работящая семья, семеро детей. Но однажды папа стал выпивать. Мама, которая никогда не пила и не курила, и дети, терпели, сжав зубы, старались помочь и понять отца.

Окончательно всё рухнуло в один весенний день. Божена вернулась домой раньше обычного и застала супруга в невменяемом состоянии с раздетой семилетней дочерью.

Божена Чайковская:

Мне 39 лет, с мужем прожила 14. Окончательной точкой стало то, что я застала его со своей семилетней дочкой в одной комнате в не очень хорошем положении, скажем так. Он был пьян. У него не было никакой нормальной реакции. Я сразу же забрала ребёнка и увела из квартиры. Вызвала милицию, его приехали, забрали. В ходе расследования, оно уже почти закончено, ему будет предъявлено от 10 лет и выше за сексуальное домогательство малолетней дочери. И не одной, а сразу троих.

В огне алкогольного змия сгорело дотла семейное благополучие, выжжены души детей, всё в шрамах сердце матери.

Многочисленные экспертизы, следственные мероприятия и допросы. С шестью маленькими детьми на руках минчанка осталась одна. Но испытания не закончились. В ночь на четвертое сентября в доме Чайковских случился страшный пожар.

Божена Чайковская:

Первая мысль – это то, что мне нужно спасти детей. Мной двигало тогда только это. Ни об имуществе не думала, ни о квартире. Троих из огня мать вывела сама, ещё трое выпрыгивали с высоты второго этажа.

Дети вспоминают о случившемся с дрожью в голосе.

Илона Чайковская:

Я, вообще, нервный человек в плане всей жизни и у меня началась какая-то паника. Ещё сестричка маленькая кричала, очень сильно. Потом очень сильно стало задымлять комнату. Мы как-то не думали прыгать-не прыгать.

Мы сбрасывали одеяла и прыгали.

Старших девчонок с многочисленными переломами госпитализировали. Операции, процедуры и реабилитация требовали присутствия матери, женщина разрывалась между детьми в больнице и малышами, которых оставляла дома. Работу пришлось оставить. Благо, у семьи есть ещё один угол. Метры на Каменногорской семья получила от государства. Сейчас детей поставили на загипсованные ноги, и женщина принялась искать работу. В семье поддерживают друг друга как могут.

Илона Чайковская:

Я боюсь, что меня в этой четверти не аттестуют, когда на реабилитацию поеду, я буду учиться там. Помощь, любовь. Они как-то мне помогают. Возят меня, куда я хочу. Помощь очень сильная ко мне идёт.

Маргарита Чайковская:

Иногда мы играем в телефон, иногда рисуем с Ульяной, с братиком играем в паровозик. Мы помогаем друг другу. И Илоне я помогаю – на коляске её вожу и на одной ноге скачу.

Когда о произошедшем узнала общественность, в дом погорельцев знакомые и незнакомые люди стали нести вещи и одежду. Белорусы умеют помогать. Не осталась в стороне и одна из крупнейших страховых компаний. Без обращения женщины, руководством принято решение безвозмездно профинансировать восстановление метров после пожара.

Полина Кохановская, заместитель генерального директора страховой компании:

Эта квартира не была застрахована, и поэтому мы решили помочь этой семье, оказавшейся в столь трудной ситуации. Пострадали дети, пострадало имущество. И мы, как страховщик, в рамках социальной ответственности перед обществом, приняли решение оказать спонсорскую помощь, отремонтировать эту квартиру.

Полностью сделаем ремонт. Сегодня, пережив предательство близкого человека и страшный пожар, женщина не сломалась. Она, по-прежнему, идёт по дороге жизни, невзирая на ямы, не сворачивая на обочину. Божена Чайковская:

Помогают не упасть мне дети. Я их родила и очень люблю. Мне нужно их поднимать, нужно вырастить их людьми. Далее свой родительский крест минчанке предстоит нести одной, но Божена уверяет: она справится. Только бы работу найти – сегодня у семьи нет источника дохода.

Напомним, женщина проживает в Каменной Горке и, если у кого-то из телезрителей есть возможность помочь с трудоустройством, сообщите на «горячую линию» телеканала.