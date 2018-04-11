Суд над Владиславом Казакевичем начался в Могилёве

Новости Беларуси. Начался суд над Владиславом Казакевичем. Молодого человека обвиняют в покушении на убийство сотрудников исправительной колонии №17 в Шклове.

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на Могилевский областной суд, процесс начался утром 11 апреля. Владиславу Казакевичу предъявлено обвинение по ч.1 ст.13, п.п.10,16 ч.2 ст.139; ч.1 ст.14, п.п.1,10,16 ч.2 ст.139 и ч.2 ст.410 УК (приготовление к убийству, покушение на убийство двух лиц в связи с осуществлением ими служебной деятельности, совершенное лицом, ранее совершившим убийство; а также нападение на представителя администрации исправительного учреждения, исполняющего наказание в виде лишения свободы, совершенное лицом, отбывающим наказание в виде лишения свободы).

По информации следствия, у осужденного был план, который был направлен на убийство начальника ИК. Таким образом заключенный хотел отомстить за применение дисциплинарных наказаний. Казакевич подыскал нож и прятал его в камере. Молодой человек планировал совершить преступление, когда его вызовут для объявления постановления о наложении дисциплинарного взыскания за нарушение порядка отбывания наказания.

Инцидент произошел в середине октября 2017 года. Заключенный попытался ударить ножом одного из контролеров колонии. Он успел применить приемы защиты, но Казакевич ранил второго сотрудника колонии.

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Напомним, что в марте 2017 года Владислав Казакевич был осужден на 15 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

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