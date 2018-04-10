Розыск! В Минске женщина похитила вещи, банковские карты и деньги из раздевалки бассейна

Вместо сеанса плавания женщина решила совершить кражу. Пройдя в женскую раздевалку, она похитила вещи посетителей из шкафчиков, два кошелька с документами, банковскими карточками и наличными – всего более 300 рублей.

Новости Беларуси. Минчанка приобрела разовый абонемент в бассейн на улице Кальварийской, чтобы завладеть чужим имуществом, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Наталья Оскирко, официальный представитель Фрунзенского РУВД:

С камер видеонаблюдения было установлено, что женщина сразу же отправилась к банкомату, где обналичила деньги с одной из банковских карт, похищенных у потерпевшей.

У правоохранительных органов есть основания полагать, что разыскиваемая гражданка может быть причастна к аналогичным преступлениям на территории города Минска.

Сейчас женщину ищут. Если вы обладаете важной информацией, позвоните в милицию.