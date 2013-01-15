Суд Калифорнии признал 12-летнего мальчика виновным в преднамеренном убийстве своего отца-неонациста

Новости США. Суд Калифорнии признал 12-летнего мальчика Джозефа Холла виновным в преднамеренном убийстве своего отца-неонациста. Малолетнего преступника направят в детскую воспитательную колонию на 11 лет.

Джозеф застрелил своего 32-летнего отца, который руководил местной ячейкой неонацистской организации, в мае 2011 года. Тогда мальчику было всего 10 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Адвокат апеллировал тем, что ребенок вырос в атмосфере жестокости и насилия, потому и счел допустимым убийство человека, который, по его мнению, представлял для него угрозу.